Nel Lazio sono 84.221 gli attualmente positivi, di cui 321 in terapia intensiva (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – sono 84.221 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 80.979 sono in isolamento domiciliare, 2.921 sono ricoverati non in terapia intensiva, 321 sono ricoverati in terapia intensiva (-26 rispetto a ieri), 3.059 sono deceduti e 54.870 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

