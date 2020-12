Napoli Coffee Challange: la classifica dei migliori caffè della città (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi martedì 15 dicembre presso la Camera di Commercio di Napoli si è tenuta la premiazione dei vincitori di Napoli Coffee Challenge, progetto nato dall’idea di Mauro Illiano, fondatore di Napoli Coffee Experience e Renato Rocco, direttore de La Buona Tavola Magazine, per valorizzare una delle eccellenze di Napoli: il caffè. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Napoli, Camera di Commercio di Napoli, AICAST, FIPE-Confommercio e Confesercenti, ha visto la partecipazione dei degustatori professionisti Renato Rocco, Mauro Illiano e Mariafrancesca Natale e dai giudici ospiti Paola Campana, Alessio Guido, Andrea Cremona e Fosca Tortorelli. Alla cerimonia di presentazione, presentata dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi martedì 15 dicembre presso la Camera di Commercio disi è tenuta la premiazione dei vincitori diChallenge, progetto nato dall’idea di Mauro Illiano, fondatore diExperience e Renato Rocco, direttore de La Buona Tavola Magazine, per valorizzare una delle eccellenze di: il. L’iniziativa, patrocinata da Comune di, Camera di Commercio di, AICAST, FIPE-Confommercio e Confesercenti, ha visto la partecipazione dei degustatori professionisti Renato Rocco, Mauro Illiano e Mariafrancesca Natale e dai giudici ospiti Paola Campana, Alessio Guido, Andrea Cremona e Fosca Tortorelli. Alla cerimonia di presentazione, presentata dal ...

CommercioDi : Martedì 15 dicembre alle ore 11.00 presso la Camera di Commercio di Napoli in Via S. Aspreno, 2 si terrà la premiaz… - dublincafeguy : Try Il Caffé Di Napoli for coffee see - Verdoux11 : RT @Affaritaliani: A Napoli sequestrati farmaci cinesi spacciati per cura anti Covid - Affaritaliani : A Napoli sequestrati farmaci cinesi spacciati per cura anti Covid - dublincafeguy : Try Il Caffé Di Napoli for coffee see -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Coffee Napoli Coffee Challange: la classifica dei migliori caffè della città anteprima24.it ‘Napoli Coffe Challange’, premiati i migliori caffè per municipalità e il miglior servizio: i vincitori

Miglior servizio, miglior caffè per Municipalità e miglior location. A Napoli sono stati consegnati oggi gli 'oscar' del caffè. Presso la Camera di Commercio di Napoli si è infatti tenuta la premiazio ... Monica Sgambati titolare del Bar Mexico 1° classificato al Napoli Coffee Experience

NAPOLI – Martedì 15 dicembre presso la Camera di Commercio di Napoli in Via S. Aspreno, 2 si è tenuta la premiazione dei vincitori di Napoli Coffee Challenge, il progetto ideato da Mauro Illiano, foun ... Miglior servizio, miglior caffè per Municipalità e miglior location. A Napoli sono stati consegnati oggi gli 'oscar' del caffè. Presso la Camera di Commercio di Napoli si è infatti tenuta la premiazio ...NAPOLI – Martedì 15 dicembre presso la Camera di Commercio di Napoli in Via S. Aspreno, 2 si è tenuta la premiazione dei vincitori di Napoli Coffee Challenge, il progetto ideato da Mauro Illiano, foun ...