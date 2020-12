Nainggolan-:potrebbe portare Cragno all’Inter (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione dell’Inter è più calma dopo la vittoria col Cagliari, e proprio da quelle parti potrebbe arrivare un colpo di mercato. Tutti sanno che ormai l’avventura di Samir Handanovic con la squadra nerazzurra si sta concludendo. Occorre quindi un sostituto capace e reattivo come Cragno. Nainggolan-potrebbe essere la carta giusta per far diventare il portiere del Cagliari il nuovo numero uno dell’Inter. Handanovic: un portiere nerazzurro a scadenza Filip Stankovic è il futuro a lungo termine tra i pali, ma l’Inter ragiona anche su quello a breve termine per sostituire Samir Handanovic. La prova eccellente del portiere del Cagliari Alessio Cragno contro la squadra nerazzurra ha messo in luce qualità degne di nota. Inoltre si parla anche di Musso e Silvestri, ma Cragno è il più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) La situazione dell’Inter è più calma dopo la vittoria col Cagliari, e proprio da quelle partiarrivare un colpo di mercato. Tutti sanno che ormai l’avventura di Samir Handanovic con la squadra nerazzurra si sta concludendo. Occorre quindi un sostituto capace e reattivo comeessere la carta giusta per far diventare il portiere del Cagliari il nuovo numero uno dell’Inter. Handanovic: un portiere nerazzurro a scadenza Filip Stankovic è il futuro a lungo termine tra i pali, ma l’Inter ragiona anche su quello a breve termine per sostituire Samir Handanovic. La prova eccellente del portiere del Cagliari Alessiocontro la squadra nerazzurra ha messo in luce qualità degne di nota. Inoltre si parla anche di Musso e Silvestri, maè il più ...

