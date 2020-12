Milan, nessuno come Saelemaekers: imbattibile in Serie A (Di martedì 15 dicembre 2020) Alexis Saelemaekers è protagonista di un record incredibile: in 23 presenze il belga non ha mai perso in Serie A Che Alexis Saelemaekers fosse una delle sorprese più piacevoli all’interno della rosa rossonera era ormai un fatto acclarato. I dati però rafforzano ulteriormente la posizione del belga e evidenziano ancor di più il suo ruolo fondamentale. Secondo quanto riportato da Opta infatti, nell’era dei tre punti a vittoria l’ex Anderlecht è il giocatore che conta più presenze (23) tra quelli che non hanno mai perso in Serie A (16V, 7N). Un dato semplicemente incredibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Alexisè protagonista di un record incredibile: in 23 presenze il belga non ha mai perso inA Che Alexisfosse una delle sorprese più piacevoli all’interno della rosa rossonera era ormai un fatto acclarato. I dati però rafforzano ulteriormente la posizione del belga e evidenziano ancor di più il suo ruolo fondamentale. Secondo quanto riportato da Opta infatti, nell’era dei tre punti a vittoria l’ex Anderlecht è il giocatore che conta più presenze (23) tra quelli che non hanno mai perso inA (16V, 7N). Un dato semplicemente incredibile. Leggi su Calcionews24.com

Alexis Saelemaekers è protagonista di un record incredibile: in 23 presenze il belga non ha mai perso in Serie A ... Il Napoli fiuta l'affare, tifosi contrari: "Ci serve altro”

