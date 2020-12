Milan, Gabbia: “Infortunio meno grave del previsto, grazie per i messaggi” (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Matteo Gabbia, attraverso il proprio profilo Instagram, ha parlato del suo Infortunio e ha ringraziato tutti per il supporto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Matteo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha parlato del suoe ha ringraziato tutti per il supporto Pianeta

In vista della trasferta di di Marassi torna titolare Tonali, in attacco Rebic deve trovare il primo gol stagionale ... Milan, Gabbia: “Infortunio meno grave del previsto, grazie per i messaggi”

