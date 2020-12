Maserati - La nostra intervista a Fabio Lambertini

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 dicembre 2020)è il responsabile del Mercato Italia per la: lo abbiamoto sui temi relativi all'andamento del 2020 per la clientela business della Casa del Tridente e sulle iniziative messe in atto nell'anno che si sta per concludere. Il 2020 è stato un anno molto particolare: si può dire che ci sia stata una ripresa della domanda business dopo il lockdown di primavera o se ne sentono ancora gli effetti? E come pensate si chiuderà l'anno per la vostra azienda? Il mercato premium è tornato velocemente ai livelli del 2019. Questo è valido sia per i clienti privati, sia per il settore business. L'ultimo trimestre dell'anno è stato ancora più importante per la, visto l'arrivo nelle concessionarie di una gamma rinnovata comprendente la prima vettura elettrificata del marchio, ...