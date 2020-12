Maria De Filippi a cuore aperto: il primo incontro con suo figlio (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto durante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, svelando cosa ha provato la prima volta che ha incontrato suo figlio Gabriele. Maria De Filippi è tutti i giorni nelle case di milioni di italiani con i programmi che da anni conduce. Programmi che, che piacciano o L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020)Desi è raccontata adurante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, svelando cosa ha provato la prima volta che ha incontrato suoGabriele.Deè tutti i giorni nelle case di milioni di italiani con i programmi che da anni conduce. Programmi che, che piacciano o L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DiegoVella4 : Maria De Filippi: «La serata Rai contro la violenza sulle donne è stata rinviata a marzo» - CheDonnait : Tutte le anticipazioni di #uominiedonne di oggi. Non riesco a crederci che dopo questa settimana non andrà più in o… - GossipItalia3 : Maria De Filippi e il figlio adottivo: “Pensavo: e se gli faccio schifo?” #gossipitalianews - Manuel_Real_Off : Ha svelato tutti i motivi finalmente #UominieDonne #amici20 - ilpietrone : RT @fraversion: gustosa l’intervista a Maria De Filippi sul Corriere di oggi. “La telegenia è la più grande scemenza d’Italia, non ho mai l… -