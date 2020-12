La crisi di governo è congelata ma resta il pressing su Conte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Consapevole che alcune critiche arrivate hanno fondamento, conscio che ci sono stati errori e fraintendimenti, disponibile a concedere a Renzi la possibilità di individuare la soluzione migliore sulla 'governance' del 'Recovery plan'. Il premier Conte di fatto tende la mano al leader di Italia viva, con la premessa che "qualsiasi strada alla fine si prenda", l'esecuzione del Piano deve avvenire in tempi certi, perche' "sprecare anche un solo euro sarebbe delittuoso". Conte apre alla eventualità che ci sia una sorta cabina di regia politica 'allargata', così come gli chiede il Pd, con il coinvolgimento di tutti i ministri. E che si proceda con un'unità di missione, dando spazio al Parlamento, con aggiornamento 'step by step' del piano e l'approvazione finale delle Camere. E Renzi non parla neanche più del 'Recovery', dà per certo che ci ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Consapevole che alcune critiche arrivate hanno fondamento, conscio che ci sono stati errori e fraintendimenti, disponibile a concedere a Renzi la possibilità di individuare la soluzione migliore sulla 'governance' del 'Recovery plan'. Il premierdi fatto tende la mano al leader di Italia viva, con la premessa che "qualsiasi strada alla fine si prenda", l'esecuzione del Piano deve avvenire in tempi certi, perche' "sprecare anche un solo euro sarebbe delittuoso".apre alla eventualità che ci sia una sorta cabina di regia politica 'allargata', così come gli chiede il Pd, con il coinvolgimento di tutti i ministri. E che si proceda con un'unità di missione, dando spazio al Parlamento, con aggiornamento 'step by step' del piano e l'approvazione finale delle Camere. E Renzi non parla neanche più del 'Recovery', dà per certo che ci ...

