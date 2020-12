Inter, Vidal e Sanchez out col Napoli. Speranze per Hakimi (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Inter dovrà fare a meno di Vidal e Sanchez nella gara con il Napoli, Hakimi ha qualche speranza di recuperare. Il tecnico nerazzurro rilancia la Lu-La Sarà un’Inter incerottata quella che affronterà il Napoli domani sera: out Sanchez e Vidal, in attacco tornerà Lautaro insieme a Lukaku. In forse fino all’ultimo, invece, Hakimi che, comunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 dicembre 2020) L’dovrà fare a meno dinella gara con ilha qualche speranza di recuperare. Il tecnico nerazzurro rilancia la Lu-La Sarà un’incerottata quella che affronterà ildomani sera: out, in attacco tornerà Lautaro insieme a Lukaku. In forse fino all’ultimo, invece,che, comunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : L’Inter non vince da 10 anni, in 10 anni ha avuto 13 allenatori e tanti giocatori, l’unico della rosa attuale che h… - ZZiliani : L'11 dicembre di sette anni fa. Con una #Juventus con Buffon, Bonucci, Chiellini, Vidal, Pogba, Marchisio, Tevez. E… - MatteoBarzaghi : Molto difficile il recupero di Vidal per #InterShakhtar il cileno oggi non si è allenato coi compagni e domani sarà… - Mediagol : #Inter-#Napoli, Conte: 'Sanchez-Vidal-Hakimi, vi dico tutto. Scudetto obbligatorio? Rispondo così' - fcin1908it : Vidal, Hakimi e Sanchez: chi recupera per Inter-Napoli? Conte risponde così - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vidal Inter, Vidal ci sarà col Napoli? Ieri il cileno era ad Appiano con Hakimi e Sanchez per… fcinter1908 Eriksen e Perisic cambiano di nuovo ruolo per Conte? Inter in emergenza

Eriksen e Perisic si aggiungono alla lista dei jolly di Conte in questo finale di 2020. Previste importanti assenze in vista di Inter-Napoli. Inter, Conte: “Vincere lo scudetto un obbligo? Mi viene da ridere”. E sugli infortuni…

Smaltita la delusione post Champions e archiviata la vittoria di Cagliari, per l’Inter di Conte è già tempo di tuffarsi nel big match contro il Napoli di Gattuso: “Il Napoli negli ultimi anni è stato ... Eriksen e Perisic si aggiungono alla lista dei jolly di Conte in questo finale di 2020. Previste importanti assenze in vista di Inter-Napoli.Smaltita la delusione post Champions e archiviata la vittoria di Cagliari, per l’Inter di Conte è già tempo di tuffarsi nel big match contro il Napoli di Gattuso: “Il Napoli negli ultimi anni è stato ...