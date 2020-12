IL CANADA ANNUNCIA UN SISTEMA DI CASTE BASATO SULLE VACCINAZIONI

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Questa settimana, il ministro della Salute Christine Elliott dell’Ontario, in, hato che la provincia ha in programma di implementare quello che può essere meglio descritto come undiche categorizza le persone e determina le loro attività legalmente consentite, in base al fatto che siano state vaccinate o meno per il coronavirus. . Elliott ha spiegato che, secondo ilpianificato, le persone vaccinate per il coronavirus riceveranno una carta speciale – un passaporto per le– il cui possesso sarà richiesto loro per fare cose che ad altre persone sarà proibito. Ha affermato, la carta sarà “molto importante per le persone da avere per motivi di viaggio, forse per motivi di lavoro, per andare a teatri o cinema o in qualsiasi altro luogo ...