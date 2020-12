Guidare d' inverno e sulla neve | 8 consigli per farlo al meglio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ecco 8perd', una serie di regole da tenere a mente per non trovarsi mai nei pasticci. Perché è vero che le auto fanno tutto da sole e che sono quasi diventate degli elettrodomestici, ma non bisogna esagerare. Spesso la la tendenza è non pensare a niente, ma a volte non basta soprattutto in quelle regioni italiane dove la colonnina di mercurio scende volentieri verso gli 0 °C e anche più in giù. I più assennati hanno prenotato per tempo il treno di gomme invernali e sono già organizzati per fare il cambio senza aspettare gli ultimi giorni utili, quando i gommisti sono congestionati e i prezzi da boutique. I ritardatari, invece, si arrangiano come possono, magari spendono di più oppure scelgono di mantenere i soliti pneumatici ma di portare le catene sempre in ...