Google ancora in down, di nuovo problemi tecnici per la posta elettronica Gmail (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ancora problemi per Google. Questa volta ad andare in tilt è il sistema di posta elettronica Gmail, mentre non è stato riscontrato alcun problema per i servizi come Youtube o GoogleMaps. Oltre 15mila utenti, soprattutto in Nord America e Gran Bretagna, hanno segnalato problemi alla posta elettronica, come conferma la società. Già ieri era stato segnalato un malfunzionamento che aveva interessato i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com aveva mostrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail e anche la videochat di Google Meet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)per. Questa volta ad andare in tilt è il sistema di, mentre non è stato riscontrato alcun problema per i servizi come Youtube oMaps. Oltre 15mila utenti, soprattutto in Nord America e Gran Bretagna, hanno segnalatoalla, come conferma la società. Già ieri era stato segnalato un malfunzionamento che aveva interessato i servizi disu scala globale. Il sitodetector.com aveva mostrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, ladie anche la videochat diMeet, che ospita le lezioni di milioni di studenti attualmente in ...

nimby3 : RT @Corriere: Ancora un blackout di Google: segnalati problemi per Gmail - manopatricks : RT @Corriere: Ancora un blackout di Google: segnalati problemi per Gmail - gianluto : se non avete ancora un account con Proton è ora di aprirne uno. Usate già Google come motore di ricerca, è sufficie… - Valen_Ulibarri : RT @Corriere: Ancora un blackout di Google: segnalati problemi per Gmail - Corriere : Ancora un blackout di Google: segnalati problemi per Gmail -