Golf | Open d’Italia 2021 a Roma | sul percorso della Ryder Cup 2023 Si andrà in scena a settembre

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Saràad ospitare l’edizionedell’. Dal 2 al 5, infatti, tornerà in calendario nella Capitale l’appuntamento più importante delitaliano, che l’anno scorso si è trasferito in Piemonte per riuscire a salvare l’appuntamento dalle grinfiecancellazione per pandemia di Covid-19. Siinsulle buche del Marco Simone& Country Club, lo stesso che, nel, ospiterà la prima, storica edizioneCup in Italia. Il circolo, che si trova poco lontano dal Grande Raccordo Anulare (zona dinord-est oltre Casal Monastero), ha già ospitato in un’occasione, nel 1994, il torneo, che fu allora ...