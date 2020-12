Fiorentina-Sassuolo, De Zerbi: “Caputo torna a disposizione, spero di ritrovare il gioco” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Rientra Caputo, rientra Defrel, rientra Chiriches e vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene e li ho visti bene di salute. E’ una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa”. Queste le parole di Roberto De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, altro test della maturità per i neroverdi che in attacco ritrovano sia Caputo che Defrel. Contro i viola, però, non si prospetta una sfida facile: “La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perdiamo. L’ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Rientra, rientra Defrel, rientra Chiriches e vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene e li ho visti bene di salute. E’ una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa”. Queste le parole di Roberto Denella conferenza stampa alla vigilia di, altro test della maturità per i neroverdi che in attacco ritrovano siache Defrel. Contro i viola, però, non si prospetta una sfida facile: “La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perdiamo. L’ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione dellache ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e ...

Pall_Gonfiato : Dove vedere #Fiorentina-#Sassuolo, #streaming e #direttatv #SerieA - _SiGonfiaLaRete : #Sassuolo, #DeZerbi: “#Fiorentina forte, c’è un rientro importante contro i viola” - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Fiorentina? In questo momento l'avversaria peggiore': Il tecnico: 'Partita difficilissima, ha… - CanaleSassuolo : Fiorentina-Sassuolo, De Zerbi: “L’avversario peggiore da affrontare in questo momento, dobbiamo essere quelli giu - sportface2016 : #FiorentinaSassuolo, le parole di #DeZerbi in conferenza stampa: '#Caputo torna a disposizione' -