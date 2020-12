Dietrofront, niente programma alla Isoardi. Una pesantissima voce: la "manina" che la ha fermata, per lei in Rai si mette malissimo (Di martedì 15 dicembre 2020) Ufficiale, Elisa Isoardi resta ai box Rai. La voce circolava da tempo ma ora pare non vi siano più dubbi: non condurrà Check-up dal prossimo gennaio. Insomma, non troveremo la Isoardi al timone della nuova edizione dello storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes. Si sussurra, anzi, che la trasmissione non tornerà del tutto. Ma ora, Dagospia, aggiunge qualcosa in più. Infatti svela di chi sarebbe la "manina" che frena la ripresa di Elisa dopo l'addio alla Prova del cuoco. La manina sarebbe addirittura quella dell'ad, Fabrizio Salini, che non ha gradito affatto il finale di Ballando con le Stelle, in cui la Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto polemica per alcune decisioni controverse. E insomma, questo secondo Dago ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Ufficiale, Elisaresta ai box Rai. Lacircolava da tempo ma ora pare non vi siano più dubbi: non condurrà Check-up dal prossimo gennaio. Insomma, non troveremo laal timone della nuova edizione dello storicodi medicina ideato da Biagio Agnes. Si sussurra, anzi, che la trasmissione non tornerà del tutto. Ma ora, Dagospia, aggiunge qualcosa in più. Infatti svela di chi sarebbe la "" che frena la ripresa di Elisa dopo l'addioProva del cuoco. Lasarebbe addirittura quella dell'ad, Fabrizio Salini, che non ha gradito affatto il finale di Bndo con le Stelle, in cui lae Raimondo Todaro hanno fatto polemica per alcune decisioni controverse. E insomma, questo secondo Dago ...

