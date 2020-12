Cyberpunk 2077 in bundle con Google Stadia è già sold out e la promozione termina prima (Di martedì 15 dicembre 2020) Qualche settimana fa, Google ha messo in atto una nuova offerta per Stadia e Cyberpunk 2077. Per ogni acquisto del gioco di CD Projekt RED, Google offriva ai clienti un pacchetto Stadia Premiere Edition. La promozione doveva terminare il 18 dicembre, ma la richiesta è stata talmente tanta che Google ha dovuto farla terminare prima. Il motivo di tanta richiesta è semplice: oltre al PC, l'unica versione di Cyberpunk 2077 che funziona senza grandi intoppi è quella per Google Stadia. Va da sé che chi ancora non aveva comprato il gioco si è fiondato a capofitto su quest'offerta che consentiva tra l'altro di ottenere un corposo sconto tra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Qualche settimana fa,ha messo in atto una nuova offerta per. Per ogni acquisto del gioco di CD Projekt RED,offriva ai clienti un pacchettoPremiere Edition. Ladovevare il 18 dicembre, ma la richiesta è stata talmente tanta cheha dovuto farlare. Il motivo di tanta richiesta è semplice: oltre al PC, l'unica versione diche funziona senza grandi intoppi è quella per. Va da sé che chi ancora non aveva comprato il gioco si è fiondato a capofitto su quest'offerta che consentiva tra l'altro di ottenere un corposo sconto tra ...

