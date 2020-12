Cuore e polmoni sani: il test con saturimetro gratis in farmacia (Di martedì 15 dicembre 2020) Il saturimetro, detto anche ossimetro o pulsossimetro, nel corso degli ultimi mesi è diventato uno strumento indispensabile – non solo in ospedale – per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Trovarlo e interpretarne i valori può non essere semplice. Ecco perchè è partita la prima campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO2, promossa dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP) con Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI). saturimetro: cos'è, come si usa e perché averlo sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Il, detto anche ossimetro o pulsossimetro, nel corso degli ultimi mesi è diventato uno strumento indispensabile – non solo in ospedale – per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Trovarlo e interpretarne i valori può non essere semplice. Ecco perchè è partita la prima campagna di educazionetaria e prevenzione MisuriAMO2, promossa dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP) con Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI).: cos'è, come si usa e perché averlo sfoglia la gallery ...

