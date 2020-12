Coronavirus ad Alba: in calo il numero dei positivi (155) (Di martedì 15 dicembre 2020) Alba Il sindaco Carlo Bo fa il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus in città: a oggi, martedì 15 dicembre, gli albesi attualmente positivi sono 155. I decessi di persone affette da Covid-... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 15 dicembre 2020)Il sindaco Carlo Bo fa il punto della situazione sull'emergenzain città: a oggi, martedì 15 dicembre, gli albesi attualmentesono 155. I decessi di persone affette da Covid-...

Ad Alba i positivi al Coronavirus sono 155, di cui 17 ricoverati. I decessi da Covid-19 da inizio pandemia sono 24. I guariti da inizio pandemia sono 460.

Il sindaco di Alba, Carlo Bo, fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in città: gli albesi attualmente positivi sono 155. Ad Alba i positivi al Coronavirus sono 155, di cui 17 ricoverati. I decessi da Covid-19 da inizio pandemia sono 24. I guariti da inizio pandemia sono 460.Il sindaco di Alba, Carlo Bo, fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in città: gli albesi attualmente positivi sono 155.