Ciarambino, segnalazione all’Anac: “Nomine De Luca in contrasto con norme nazionali” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli incarichi conferiti all’ex consigliere regionale Pd Antonio Marciano e al condannato Nello Mastursi, assunti con ruoli apicali negli uffici di diretta collaborazione del governatore della Campania De Luca, sembrerebbero in contrasto con quanto previsto dal Decreto legislativo 39/2013”. E’ quanto dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, che ha inoltrato una segnalazione all’Autorità nazionale Anticorruzione. “La legge infatti prevede – precisa Ciarambino nella nota a sua firma – che non possano avere accesso a cariche amministrative i condannati per reati contro la pubblica amministrazione e chi ha ricoperto incarichi di indirizzo politico nei due anni precedenti. Nel caso di Marciano – sottolinea la consigliera regionale nella sua ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli incarichi conferiti all’ex consigliere regionale Pd Antonio Marciano e al condannato Nello Mastursi, assunti con ruoli apicali negli uffici di diretta collaborazione del governatore della Campania De, sembrerebbero incon quanto previsto dal Decreto legislativo 39/2013”. E’ quanto dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria, che ha inoltrato unaall’Autorità nazionale Anticorruzione. “La legge infatti prevede – precisanella nota a sua firma – che non possano avere accesso a cariche amministrative i condannati per reati contro la pubblica amministrazione e chi ha ricoperto incarichi di indirizzo politico nei due anni precedenti. Nel caso di Marciano – sottolinea la consigliera regionale nella sua ...

dariocurcio5 : Le nomine dell'ex consigliere regionale @marcianoantonio e del condannato per corruzione Mastursi, fatte da #DeLuca… - MaristinaG : RT @AntonioAmorosi: Altro giro altra tegola negli ultimi minuti per De Luca. Segnalazione all’Anac. Per trombati ed ex assunti in Regione.… - AntonioAmorosi : Altro giro altra tegola negli ultimi minuti per De Luca. Segnalazione all’Anac. Per trombati ed ex assunti in Regio… - buonweekend : RT @Raffael31870221: >>Un'azione, tipica del classico poltronificio della politica, che certamente non migliora il sistema amministrativo r… - Raffael31870221 : >>Un'azione, tipica del classico poltronificio della politica, che certamente non migliora il sistema amministrativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciarambino segnalazione Nuovi staffisti in Regione, dossier all’Anticorruzione: “Assunti politici bocciati alle elezioni” Fanpage.it Tutto su: ciarambino esposto anac de luca

Segnalazione all’Anac contro De Luca. Per trombati ed ex assunti in Regione ... Segnalazione all’Anac contro De Luca. Per trombati ed ex assunti in Regione

Le assunzioni. Il caso dei consulenti assunti da De luca finisce all’Anticorruzione. La grillina Ciarambino contesta e chiede l’apertura di un procedimento ... Segnalazione all’Anac contro De Luca. Per trombati ed ex assunti in Regione ...Le assunzioni. Il caso dei consulenti assunti da De luca finisce all’Anticorruzione. La grillina Ciarambino contesta e chiede l’apertura di un procedimento ...