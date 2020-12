Chiudere il più possibile | poi diktat sul cenone | Natale | così Francesco Boccia cancella le nostre libertà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le discussioni tra tecnici e governo continuano, ma il finale pare già scritto: causa coronavirus, in arrivo altre durissime restrizioni per. Restrizioni decise a tempo record dopo le riaperture e dopo lunghe settimane a parlare di "sacrifici per passare delle feste migliori". Tutto il contrario. Saranno le feste peggiori. Lo conferma, il ministro per gli Affari Regionali del Pd, ospite in collegamento con DiMartedì di Giovanni Floris, prima intervista della puntata in onda su La7 martedì 15 dicembre. "Le valutazioni del Cts sono sotto gli occhi di tutti - premette-. È necessarioil più: dal 23-24-25 l'Italia sarà di un colore unico, più intenso e con più restrizioni". Dunque, arancione o rosso. Un sostanziale lockdown. E ...