Cagliari | Godin verso il rientro | ecco quando rientrerà il difensore

Il tampone di Godin si è negativizzato dopo un mese: il difensore del Cagliari dovrà superare le visite mediche prima di tornare in campo Buone notizie in casa Cagliari: il tampone di Diego Godin si è finalmente negativizzato. Il difensore dunque rientrerà in campo nei prossimi giorni. Prima però dovrà ottenere l'idoneità sportiva attraverso le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

