(Di martedì 15 dicembre 2020)è stata una delle partite della dodicesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi e i biancocelesti dopo questo incontro portano a casa solamente un punto a testa, punto che non soddisfa nessuna delle due squadre. I padroni di casa infatti avrebbero voluto allontanarsi dalla zona bassa della classifica mentre i capitolini avrebbero dovuto rimediare ai punti persi per strada durante le scorse giornate., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa esercitano buon pressing e mantengono alto il possesso palla, gli ospiti difendono bene la propria metà campo. Al 18esimo minuto i biancocelesti tentano la conclusione: Correa su assist di Luis Alberto prova il tiro che ...

johanncrochet : Benevento - Lazio, l’Inzaghico ! Simone x Pippo. - Miguel_An_Roman : Filippo vs. Simone. Inzaghi vs. Inzaghi. Benevento - Lazio. A las 20:45h, en @MovistarFutbol, batalla entre hermano… - SEOJUNXY : benevento lazio ???? - FootMags : #SerieA ???? Résultat Journée 12 : - Benevento (??) 1-1 Lazio 0-1 : Immobile 1-1 : Schiattarella ?? : Schiattarella - MoliPietro : Benevento – Lazio: pareggio amaro -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Lazio

Niente rigore, niente on field review. Tutto regolare per l’arbitro Pairetto quando nel secondo tempo su un cross di Correa, Letizia la tocca inavvertitamente con la mano per metterla in corner. Timid ...Allo stadio Vigorito, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Lazio si ...