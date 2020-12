Attimi di paura ad Ardea: i ladri entrano in casa e immobilizzano l’anziana invalida, la donna ha un infarto per lo spavento (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima il terrore di ritrovarsi i ladri davanti, poi l’infarto – dovuto allo spavento – e il ricovero d’urgenza in ospedale. Protagonista di questa assurda vicenda un’anziana di Ardea di 77 anni rimasta coinvolta in una tentata rapina alla Banditella che avrebbe potuto avere sicuramente conseguenze peggiori. Oggi, a distanza di giorni dall’accaduto, la figlia della donna ha voluto raccontare ai nostri microfoni la terribile esperienza vissuta dalla sua famiglia. I fatti E’ la fine ottobre quando la famiglia subisce un primo tentativo di furto fortunatamente andato a vuoto. Pochi giorni fa invece le cose, purtroppo, sono andate diversamente. Che cosa è successo? «I ladri Hanno immobilizzato mamma, che vive sopra di noi ed era da sola in quel momento, dopodiché le hanno detto di stare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima il terrore di ritrovarsi idavanti, poi l’– dovuto allo– e il ricovero d’urgenza in ospedale. Protagonista di questa assurda vicenda un’anziana didi 77 anni rimasta coinvolta in una tentata rapina alla Banditella che avrebbe potuto avere sicuramente conseguenze peggiori. Oggi, a distanza di giorni dall’accaduto, la figlia dellaha voluto raccontare ai nostri microfoni la terribile esperienza vissuta dalla sua famiglia. I fatti E’ la fine ottobre quando la famiglia subisce un primo tentativo di furto fortunatamente andato a vuoto. Pochi giorni fa invece le cose, purtroppo, sono andate diversamente. Che cosa è successo? «IHanno immobilizzato mamma, che vive sopra di noi ed era da sola in quel momento, dopodiché le hanno detto di stare ...

CorriereCitta : Attimi di paura ad Ardea: i ladri entrano in casa e immobilizzano l’anziana invalida, la donna ha un infarto per lo… - PiacereIseo : Schianto pauroso, attimi di paura in via Roma - Brescia Oggi - tutto_travaglio : #Elisa figlia Marco Travaglio, attimi di terrore: la paura più grande - YouMovies - RosannaMarani : Cinghiale ferito precipita in strada e sfiora un’auto. Attimi di paura e traffico in tilt sulla Foce -

Ultime Notizie dalla rete : Attimi paura Attimi di paura a Santa Rita, spari in strada con una pistola finta: tre persone denunciate [VIDEO] TorinOggi.it Codognè, incendio in via Comun: danni ingenti in un'abitazione. Due squadre dei vigili del fuoco sul posto

Attimi di paura a Codognè. Un incendio è divampato in un'abitazione di tre piani in via Comun. Erano all'incirca le 10 quando le fiamme si sono propagate soprattutto nei piani alti, interessando ... Auto sbanda e si ribalta, paura sul lungomare di Agropoli

Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 16 sul Lungomare San Marco di Agropoli per una vettura che, dopo essere sbandata, si è ribaltata sul lato guidatore. Alla guida ... Attimi di paura a Codognè. Un incendio è divampato in un'abitazione di tre piani in via Comun. Erano all'incirca le 10 quando le fiamme si sono propagate soprattutto nei piani alti, interessando ...Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 16 sul Lungomare San Marco di Agropoli per una vettura che, dopo essere sbandata, si è ribaltata sul lato guidatore. Alla guida ...