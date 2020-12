Amici 20, Arianna in sfida: la reazione infiamma il Web, Arisa si vendica (Di martedì 15 dicembre 2020) La cantante più discussa di questa edizione affronterà la sfidante Federica, voluta da Anna Pettinelli: cosa è successo nel daytime di oggi 15 dicembre 2020 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 dicembre 2020) La cantante più discussa di questa edizione affronterà lante Federica, voluta da Anna Pettinelli: cosa è successo nel daytime di oggi 15 dicembre 2020 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

inutile_canzone : RT @impfede4: La Petty mette in sfida Arianna e per ripicca Arisa mette in sfida Aka signore e signori amici si è trasformato in un asilo… - annakiara119 : RT @impfede4: La Petty mette in sfida Arianna e per ripicca Arisa mette in sfida Aka signore e signori amici si è trasformato in un asilo… - impfede4 : La Petty mette in sfida Arianna e per ripicca Arisa mette in sfida Aka signore e signori amici si è trasformato in un asilo #Amici20 - annakiara119 : RT @fvnzioniamo: questa arianna pensa davvero di essere rimasta ad amici per il talento (ma quale?) e non per il fatto che il suo teatrino… - riverascronut : peccato che non esista il televoto per amici perché altrimenti avrei finito tutto il credito per buttare fuori arianna #amici20 -