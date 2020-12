Wanda Nara e Luciana Litizzetto ai Ferri Corti! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante la messa in onda di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto è tornata a parlare delle donne e ha fatto una battuta su Wanda Nara dopo le polemiche scoppiate proprio negli scorsi giorni. La Littizzetto sembra non aver cambiato opinione ma ha voluto fare anche delle precisazioni importanti su quanto affermato. Luciana Littizzetto dopo la polemica con Wanda Nara: nessuna frase sessista! Ultimamente è andata in onda su Rai 3 una nuova puntata di Che tempo che fa e Luciana Littizzetto ne ha approfittato per parlare di quello che è successo a proposito della polemica con Wanda Nara. La moglie di Icardi ha pure minacciato di agire per vie legali ma la Littizzetto ha voluto spiegare alcune cose affermando che la sua non era una battuta ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Durante la messa in onda di Che tempo che fa,Littizzetto è tornata a parlare delle donne e ha fatto una battuta sudopo le polemiche scoppiate proprio negli scorsi giorni. La Littizzetto sembra non aver cambiato opinione ma ha voluto fare anche delle precisazioni importanti su quanto affermato.Littizzetto dopo la polemica con: nessuna frase sessista! Ultimamente è andata in onda su Rai 3 una nuova puntata di Che tempo che fa eLittizzetto ne ha approfittato per parlare di quello che è successo a proposito della polemica con. La moglie di Icardi ha pure minacciato di agire per vie legali ma la Littizzetto ha voluto spiegare alcune cose affermando che la sua non era una battuta ...

