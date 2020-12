Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre: un tronista se ne va. Notte di passione per una dama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni 14 dicembre: cosa vedremo nella prima puntata della settimana? Ci saranno diversi colpi di scena, perché un tronista deciderà di andarsene e la frequentazione tra dama più famosa del programma e il nuovo cavaliere, è arrivata al “dunque”. Finisce “senza scelta” il percorso di un tronista Gianluca De Matteis deciderà di concludere il suo percorso a “Uomini e Donne“, senza aver fatto una “scelta”. Dirà di non sentirsi “adatto” a partecipare ad una trasmissione come quella e di non aver provato nulla di forte per nessuna delle corteggiatrici. Maria De Filippi gli dirà che forse non è ancora arrivato il momento. Sophie delusa da Matteo e Gianni Sperti attacca il corteggiatore. Antonio se ne va Precipita la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 dicembre 2020)14: cosa vedremo nella prima puntata della settimana? Ci saranno diversi colpi di scena, perché undeciderà di andarsene e la frequentazione trapiù famosa del programma e il nuovo cavaliere, è arrivata al “dunque”. Finisce “senza scelta” il percorso di unGianluca De Matteis deciderà di concludere il suo percorso a ““, senza aver fatto una “scelta”. Dirà di non sentirsi “adatto” a partecipare ad una trasmissione come quella e di non aver provato nulla di forte per nessuna delle corteggiatrici. Maria De Filippi gli dirà che forse non è ancora arrivato il momento. Sophie delusa da Matteo e Gianni Sperti attacca il corteggiatore. Antonio se ne va Precipita la ...

chetempochefa : 'il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori r… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - riccardoismyna1 : RT @Appalto: Età media decessi #COVID?19 in Italia: 85 anni (fonte ISS 9.12.2020). Aspettativa di vita in Italia alla nascita: per le donne… - Jason_Blood_85 : @facciadachiulo2 Non ne ho idea. Però, se devo essere sincero, trovo triste che la funzionalità più importante di n… -