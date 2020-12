Sisal | confermate certificazioni internazionali per gioco responsabile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –ha ottenuto per la quarta volta consecutiva il rinnovo delleEuropean Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA) al massimo livello (4°) in tema di. Dal 2011 il programma didiè stato sottoposto ogni 3 anni a un processo di certificazione effettuato su parametri sempre più severi, da parte di un ente terzo indipendente per verificare l’effettivo impegno dell’azienda in termini di sviluppo di una cultura diequilibrato e consapevole basata sulla protezione del giocatore e sulla totale prevenzione di comportamenti diin eccesso e divieto diai minori. Per assicurare una continua conoscenza del fenomeno, ...