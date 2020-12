Si conclude uno dei mondiali più brutti della storia della Formula 1 Soprattutto per Ferrari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Siuno deipiù1. Una stagione che rischiava di non partire e che forse, per gli uomini di Maranello visti i risultati ottenuti, sarebbe stato meglio non fosse mai partita. Senza pubblico, con le sale stampa semideserte, un monopolio del duo Mercedes-Hamilton indisturbato – se non in sporadiche occasioni – un crollo di ascolti e di interesse generalizzato, se ne va un mondiale che verrà ricordato solo per essere stato segnato, in tutto e per tutto, dal Covid e dai suoi protocolli sanitari i quali hanno stravolto forse l’essenza stessavita del circus e del paddock1. Ora comincia ...