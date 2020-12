Raiola: «De Ligt leader nato. Pogba via a giugno. Ibra avanti altri 5 anni» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Raiola parla dei suoi assistiti alla premiazione del Golden Boy come miglior agente europeo. Ecco le sue parole Mino Raiola parla dal palco del Golden Boy. Ecco le sue dichiarazioni: «Tanti premiati al Golden Boy? Possiamo avere quest’onore di rappresentare grandi giocatori. Sicuramente è una cosa per essere orgogliosi». DE Ligt – «E’ un giocatore che non è mai banale, onesto in tutto quello che fa anche nell’autocritica. E’ un leader nato, prende le decisioni giuste per se stesso e per il gruppo. Mette d’accordo tutti, vedo questo grande futuro per lui e la possibilità di gestire un paese. Parla italiano meglio di me (ride, ndr)». Pogba – «Non leggo il futuro, leggo il presente. In Inghilterra sono troppo sensibili quando si parla di Pogba. Ho espresso il mio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Minoparla dei suoi assistiti alla premiazione del Golden Boy come miglior agente europeo. Ecco le sue parole Minoparla dal palco del Golden Boy. Ecco le sue dichiarazioni: «Tanti premiati al Golden Boy? Possiamo avere quest’onore di rappresentare grandi giocatori. Sicuramente è una cosa per essere orgogliosi». DE– «E’ un giocatore che non è mai banale, onesto in tutto quello che fa anche nell’autocritica. E’ un, prende le decisioni giuste per se stesso e per il gruppo. Mette d’accordo tutti, vedo questo grande futuro per lui e la possibilità di gestire un paese. Parla italiano meglio di me (ride, ndr)».– «Non leggo il futuro, leggo il presente. In Inghilterra sono troppo sensibili quando si parla di. Ho espresso il mio ...

GoalItalia : De Ligt, in ordine, per Raiola... ?? Capitano della Juventus ?? Difensore più forte al Mondo ?? Pallone d'Oro ?? P… - TheMattDP10 : [3 GIOCATORI BOCCIATI!!!] | DYBALA TORNA AL GOL, DE LIGT LEADER | PAGELL... - PetrarcaNicola : @romeoagresti @GoalItalia Io non lo farei, non mi sembra più quello di prima e i giocatori di Raiola, eviterei di p… - Notiziedi_it : De Ligt-Juventus: cosa nascondono le parole di Mino Raiola? - CalcioJcom : New post: De Ligt Juve, svelato il significato delle parole di Raiola -