Problemi di accesso, Gamil down ed altri servizi Google in blocco (Di lunedì 14 dicembre 2020) Notizia dell’ultim’ora, si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che da poche ore non riesce più ad accedere alla propria casella mail di Google. Gmail down ed altri servizi compromessi. Cosa sta succedendo? web sourceMoltissime le segnalazioni, da alcune ore gli utenti hanno iniziato a segnalare Problemi nell’accesso. Impossibile riuscirci per un chiaro down che comprende anche altri servizi Google come Google Drive ed altri. Da accertare ancora la natura del problema anche se la situazione più critica riguarda proprio l’impossibilità di accedere alla propria casella Gmail dai milioni di utenti e tutto quello che ne comporta. (in aggiornamento) Leggi su instanews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Notizia dell’ultim’ora, si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che da poche ore non riesce più ad accedere alla propria casella mail di. Gmailedcompromessi. Cosa sta succedendo? web sourceMoltissime le segnalazioni, da alcune ore gli utenti hanno iniziato a segnalarenell’. Impossibile riuscirci per un chiaroche comprende anchecomeDrive ed. Da accertare ancora la natura del problema anche se la situazione più critica riguarda proprio l’impossibilità di accedere alla propria casella Gmail dai milioni di utenti e tutto quello che ne comporta. (in aggiornamento)

