Polizia Locale | deceduti due agenti | il cordoglio del Corpo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – “Ildidi Roma Capitale vuole rivolgere il proprio pensiero agliRoberto e Alfredo, strappati via dal Covid-19. I due colleghi, che per anni hanno svolto con dedizione il proprio lavoro nei Gruppi Pronto Intervento Traffico e VII Tuscolano, hanno lasciato un grande vuoto nel, ma la loro professionalita’ continuera’ nel lavoro quotidiano di tutti noi. Ci stringiamo con affetto ai loro familiari, senza dimenticare tutte le vittime provocate da questo male”. Cosi’ in un comunicato ladi Roma Capitale.