Percassi | «Real Madrid? Speriamo di fare bella figura | per noi è un onore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Antonio, presidente dell’Atalanta, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards 2020: queste le sue parole Antonio, presidente dell’Atalanta, ha parlato durante i Gazzetta Sport Awards 2020 dove la Dea è stata premiata come squadra dell’anno. ANNO DIFFICILE – «E poi in questo anno difficile, almeno per due ore abbiamo portato serenità alle famiglie davanti ai tifosi. Abbiamo ricevuto dei messaggi importanti da parte dei tifosi». PICCOLA SQUADRA – «Non lo siamo più grazie al lavoro e alla passione che ci lega con l’Atalanta. Sappiamo perfettamente cosa significa essere ed amare l’Atalanta».– «Se loro avranno paura di noi? Siamo noi che abbiamo paura deluna partita contro di loro è un sogno, siamo onorati di poter giocare ...