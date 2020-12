Orrore sui binari della linea Roma Firenze: ritrovato cadavere decapitato (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Salma ritrovata durante la notte ritrovato il cadavere di un uomo sui binari della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Firenze. Gli agenti della Polfer hanno ritrovato il corpo dell’uomo, mutilato dal treno, alle 3:15 della notte. Secondo i rilievi eseguiti, però, la morte risalirebbe, invece, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Salma ritrovata durante la notteildi un uomo suiferroviaria ad alta velocità. Gli agentiPolfer hannoil corpo dell’uomo, mutilato dal treno, alle 3:15notte. Secondo i rilievi eseguiti, però, la morte risalirebbe, invece, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitinterno : Orrore a Sant'Oreste: cadavere decapitato sui binari della linea Roma-Firenze - zazoomblog : Orrore a SantOreste: cadavere decapitato sui binari della linea Roma-Firenze - #Orrore #SantOreste: #cadavere - lumaca4377 : RT @Alessan77175430: @AzzurraBarbuto Stanotte ho avuto degli incubi e non ho dormito: Di Maio premier. Stamani leggo sui giornali che circo… - BuonoSolo : @stanzaselvaggia Qual è il problema @stanzaselvaggia?Invece di andare in centro si va sui prati innevati. Cosa c’en… - Alessan77175430 : @AzzurraBarbuto Stanotte ho avuto degli incubi e non ho dormito: Di Maio premier. Stamani leggo sui giornali che ci… -