Natale e Covid-19, Sileri Avverte: Serve Rigore (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite ad 'Agorà', su Rai 3, Pierpaolo Sileri parla di festività natalizie e misure di sicurezza per evitare i contagi da Covid-19. Sugli obblighi e i divieti per Natale afferma: "Presto per dare anticipazioni, che verrebbero cavalcate e creerebbero sicuramente ulteriore scompiglio nella popolazione". Il viceministro della Salute persevera nella sua idea: "L'impostazione che abbiamo

Ultime Notizie dalla rete : Natale Covid Covid, possibile stretta a Natale: tutte le ipotesi sulle nuove restrizioni Sky Tg24 Babbo Natale porta doni ai bambini di Poggio «Per far arrivare Babbo Natale – spiega Emiliano Peccenini presidente della Pro Loco – abbiamo dovuto noleggiare una speciale slitta a motore “per non far ammalare” le re ... COVID: COLDIRETTI CAMPANIA, 339 PICCOLI COMUNI A DISTANZIAMENTO GARANTITO I piccoli comuni sono il 62% del totale regionale. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti Campania su dati Fondazione Divulga in riferimento alle restrizioni in arrivo per Natale con la ... «Per far arrivare Babbo Natale – spiega Emiliano Peccenini presidente della Pro Loco – abbiamo dovuto noleggiare una speciale slitta a motore “per non far ammalare” le re ...I piccoli comuni sono il 62% del totale regionale. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti Campania su dati Fondazione Divulga in riferimento alle restrizioni in arrivo per Natale con la ...