Miss Italia 2020 | la vincitrice è Martina Sambucini

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 dicembre 2020)ha una, 19 anni, di Roma; la cerimonia è stata trasmessa in streaming e l'elezione è avvenuta per la prima volta senza il televoto.ha unaed è: la ragazza di 19 anni, romana, ha trionfato in un'edizione trasmessa solo in streaming e davanti a una giuria presieduta dall'attore Paolo Conticini. Non è stata la solita kermesse degli anni passati ma anche quest'anno si è tenuta l'edizione di, giunta ormai al suo ottantunesimo appuntamento. L'attuale emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rinunciare alla diretta televisiva optando per una ...