Lozano ribalta la Samp | ora il Napoli è a -4 dal Milan

La rimonta del Chucky: Lozano in 50' ribalta la Samp e si prende la scena al "Diego Armando Maradona".Un impatto devastante dalla panchina, gol e assist in un singolo match per la prima volta in Serie A e l'ennesima dimostrazione che Gattuso nel suo mazzo ha carte vincenti e un asso nella manica dall'America Latina. Hirving Lozano è il primo giocatore della squadra partenopea a vincere il premio di MVP nella stagione 2020/21.Al messicano, entrato al posto di Politano nella ripresa nella sfida con i liguri, sono bastati appena 50' di gioco per prendersi i meritati applausi. Prima la rete del pari dopo lo svantaggio subito nel primo tempo, poi il cross perfetto per l'incornata di Petagna, a suggellare la rimonta sui rivali. Carica agonistica, determinazione e prestazione impeccabile, con un Indice di Efficienza Tecnica ...

