Ibrahimovic: “Al Milan serve coraggio per sognare di vincere lo scudetto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ha vinto il Premio Leggenda in occasione dei Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole a margine della premiazione: “Mi sto allenando tanto, la mia filosofia è questa: se lavori tanto, torna tutto indietro. A trent’anni ho sentito di dover fare di più per stare bene, poi ho chi mi sta intorno che mi fa star bene. Il mio ritorno al Milan è una sfida diversa, il club non era al top. È stata una sfida rientrare, speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan per la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro, faccio Zlatan Ibrahimovic e cambio le cose. Scudetto? La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. È lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan, centravanti del, ha vinto il Premio Leggenda in occasione dei Gazzetta Sports Awards 2020. Queste le sue parole a margine della premiazione: “Mi sto allenando tanto, la mia filosofia è questa: se lavori tanto, torna tutto indietro. A trent’anni ho sentito di dover fare di più per stare bene, poi ho chi mi sta intorno che mi fa star bene. Il mio ritorno alè una sfida diversa, il club non era al top. È stata una sfida rientrare, speravo di fare bene. Chi è tornato alper la seconda volta non è riuscito a far bene come la prima: ho detto entro, faccio Zlatane cambio le cose. Scudetto? La squadra deve avereper il sogno dilo Scudetto. È lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di ...

