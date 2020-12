Ibrahimovic ai Gazzetta Awards: 'Milan, sogna lo scudetto' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic a inaugurare la parata di stelle ai Gazzetta Sports Awards. "Mi spiace non poter essere presente lì fisicamente in studio, ma sono sempre qua - dice il fuoriclasse svedese, premiato nella categoria 'Leggenda' -. Per stare in forma mi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatana inaugurare la parata di stelle aiSports. "Mi spiace non poter essere presente lì fisicamente in studio, ma sono sempre qua - dice il fuoriclasse svedese, premiato nella categoria 'Leggenda' -. Per stare in forma mi ...

Gazzetta_it : .@Ibra_official vince il premio Legend! ????? #GazzettaSportsAwards #gazzetta #ibrahimovic - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - Gazzetta_it : .@Ibra_official a #GazzettaSportsAwards: '#Milan, non aver paura di sognare lo #scudetto' - SalGal1899 : RT @Gazzetta_it: .@Ibra_official vince il premio Legend! ????? #GazzettaSportsAwards #gazzetta #ibrahimovic - DavideBignotti_ : RT @Gazzetta_it: .@Ibra_official a #GazzettaSportsAwards: '#Milan, non aver paura di sognare lo #scudetto' -