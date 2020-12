“I meridionali sono ‘africani bianchi’, più resistenti al Covid”. L’ultima sparata del renziano Librandi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Per il deputato di Italia viva Gianfranco Librandi i meridionali – e quindi anche sé stesso – resisterebbero di più al coronavirus perché sarebbero «africani bianchi». Questa perla di antropologia fisica e genetica delle popolazioni (ah ma quindi le razze esistono?) è andata in onda durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Un fan del Continente nero Anche stavolta il deputato di Italia Viva – e pezzo grosso della politica lombarda transitato in 20 anni da Forza Italia, poi Scelta Civica, poi PD, infine Renzi – ha mostrato di essere un fan sfegatato del Continente nero e di coloro che vi abitano – o che vi abitavano, perché magari nel frattempo hanno attraversato il Mediterraneo per farsi pascere dallo Stato italiano. Già ne aveva dato prova durante una puntata di Diritto e Rovescio, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Per il deputato di Italia viva Gianfranco– e quindi anche sé stesso – resisterebbero di più al coronavirus perché sarebbero «africani bianchi». Questa perla di antropologia fisica e genetica delle popolazioni (ah ma quindi le razze esistono?) è andata in onda durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Un fan del Continente nero Anche stavolta il deputato di Italia Viva – e pezzo grosso della politica lombarda transitato in 20 anni da Forza Italia, poi Scelta Civica, poi PD, infine Renzi – ha mostrato di essere un fan sfegatato del Continente nero e di coloro che vi abitano – o che vi abitavano, perché magari nel frattempo hanno attraversato il Mediterraneo per farsi pascere dallo Stato italiano. Già ne aveva dato prova durante una puntata di Diritto e Rovescio, ...

LegaSalvini : LIBRANDI, MA NON TI VERGOGNI?!? SEI DA RICOVERO. 'I MERIDIONALI RESISTONO DI PIÙ AL CORONAVIRUS PERCHÉ SONO AFRICAN… - fattoquotidiano : La Zanzara, Librandi: “I meridionali resistono di più al coronavirus perché sono africani bianchi. E’ una questione… - CiroNoviello2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Per i meridionali perbene essere associati agli africani non è un'offesa, essere as… - robo_pepe : @lazigomona Cucciola, sono i meridionali ad emigrare al nord, non viceversa. Stacce. - luchi50135 : L'ultimo delirio del renziano Librandi: 'I meridionali sono come gli africani, più resistenti al Covid' - Secolo d'… -