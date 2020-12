Governo: Di Maio, 'parlare di poltrone surreale, con Conte discusso di temi' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "parlare di poltrone davanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è surreale. Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte per confrontarci su temi e obiettivi da raggiungere. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il Governo deve lavorare per gli italiani, punto". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "didavanti a una crisi come quella che stiamo vivendo è. Oggi a palazzo Chigi abbiamo incontrato il presidente Giuseppeper confrontarci sue obiettivi da raggiungere. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: ildeve lavorare per gli italiani, punto". Lo scrive Luigi Disu Fb.

