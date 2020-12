Google sta testando la dark mode per le ricerche su desktop (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google è al lavoro per portare la dark mode sul suo motore di ricerca per desktop. Secondo quanto scoperto da 9to5Google, il gigante di Mountain View starebbe finalmente testando A/B, la modalità che vira a scuro lo sfondo bianchissimo della modalità di ricerca di Google. I test segnalati da alcuni utenti su Reddit sembrano durare poche ore ma il risultato sarebbe molto simile alla versione a cui Google Chrome ha già abituato i suoi utenti mobile, Android e iOS. La dark mode colorerà di grigio tutto lo sfondo normalmente bianco, il logo di Google, normalmente multicolore, diventerà totalmente bianco mentre la barra di ricerca sarà dello stesso colore dello sfondo ma i suoi margini e le sue icone ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020)è al lavoro per portare lasul suo motore di ricerca per. Secondo quanto scoperto da 9to5, il gigante di Mountain View starebbe finalmenteA/B, la modalità che vira a scuro lo sfondo bianchissimo della modalità di ricerca di. I test segnalati da alcuni utenti su Reddit sembrano durare poche ore ma il risultato sarebbe molto simile alla versione a cuiChrome ha già abituato i suoi utenti mobile, Android e iOS. Lacolorerà di grigio tutto lo sfondo normalmente bianco, il logo di, normalmente multicolore, diventerà totalmente bianco mentre la barra di ricerca sarà dello stesso colore dello sfondo ma i suoi margini e le sue icone ...

