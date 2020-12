F1 | perché Sebastian Vettel ha fallito con la Ferrari? Veloce ma non carismatico in un team con mentalità perdente

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Svuotato o sollevato in questo momento? Entrambe le cose. Oggi preferisco non parlare della gara. Gli ultimi 6 anni sono stati speciali per me. L’inizio è stato un sogno, mentre la fine un po’ triste. Sono contento di andare in Aston Martin, ma non voglio pensarci ora. Mi mancheranno tutti in. Adesso non vedo l’ora di tornare a casa dalla mia famiglia. Passerò il Natale insieme a loro, poi arriverà il 2021: spero che il prossimo anno sia migliore, senza questo c***o di Covid. Oggi ho sentimenti contrastanti: sono sia contento e sia triste. Adesso voglio andare nei box per l’ultima volta, poi andrò a casa e da gennaio tornerò a lavorare“. Cosìha concluso la propria avventura in. Un 14° posto che non gli rende di certo giustizia ad Abu Dhabi per sei anni nei quali ha raccolto 14 ...