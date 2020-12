Desiree Mariottini, chiesto l’ergastolo per i quattro imputati per stupro e omicidio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fine pena mai. La procura di Roma ha chiesto quattro ergastoli nei confronti delle persone accusate della morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina avvenuta il 19 ottobre del 2018 a Roma, ino stabile abbandonato in via dei Lucani. La richiesta nei confronti dei quattro cittadini africani Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe è stata formulata davanti ai giudici della III Corte di Assise. Nei loro confronti le accuse vanno, a seconda delle posizioni, dall’omicidio volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Il processo si svolge a porte chiuse. Secondo l’accusa la ragazzina era rimasta in balia dei quattro arrestati per alcune, interminabili ore. Una lenta agonia prima della morte, in cui la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fine pena mai. La procura di Roma haergastoli nei confronti delle persone accusate della morte di, la 16enne di Cisterna di Latina avvenuta il 19 ottobre del 2018 a Roma, ino stabile abbandonato in via dei Lucani. La richiesta nei confronti deicittadini africani Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe è stata formulata davanti ai giudici della III Corte di Assise. Nei loro confronti le accuse vanno, a seconda delle posizioni, dall’volontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Il processo si svolge a porte chiuse. Secondo l’accusa la ragazzina era rimasta in balia deiarrestati per alcune, interminabili ore. Una lenta agonia prima della morte, in cui la ...

