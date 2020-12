Covid, nel mondo oltre 1,6 mln di decessi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sono 72.252.541 i casi di coronavirus accertati nel mondo dall'inizio della pandemia, con 1.612.362 decessi a livello globale. E' quanto rileva la Johns Hopkins University nel suo costante aggiornamento della pandemia. Il Paese più colpito a livello globale rimangono gli Stati Uniti, con 16.253.219 casi e 299.168 decessi. In Europa, il Paese più colpito per numero di morti è l'Italia, con 64.520 vittime e 1.843.712 casi accertati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sono 72.252.541 i casi di coronavirus accertati neldall'inizio della pandemia, con 1.612.362a livello globale. E' quanto rileva la Johns Hopkins University nel suo costante aggiornamento della pandemia. Il Paese più colpito a livello globale rimangono gli Stati Uniti, con 16.253.219 casi e 299.168. In Europa, il Paese più colpito per numero di morti è l'Italia, con 64.520 vittime e 1.843.712 casi accertati.

