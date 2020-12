Carbonara di zucchine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa ricetta di è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare sia per le cene di tutti i giorni che per eventi speciali. Anche come monoporzione negli aperitivi. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti 1 zucchina grande 180 g di guanciale 4 uova (3 intere ed 1 tuorlo) 50 g di parmigiano reggiano (o pecorino romano) 1/2 cipolla piccola Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Iniziamo la preparazione della mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione e quindi tagliate il guanciale, rimuovete la cotenna e poi tagliate a listarelle. Mettete cotenna e guanciale in padella e fate abbrustolire a fiamma media. Poi lavate bene e tagliate una zucchina, asciugatela e poi aggiungetela in padella. ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa ricetta di è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare sia per le cene di tutti i giorni che per eventi speciali. Anche come monoporzione negli aperitivi. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti 1 zucchina grande 180 g di guanciale 4 uova (3 intere ed 1 tuorlo) 50 g di parmigiano reggiano (o pecorino romano) 1/2 cipolla piccola Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Iniziamo la preparazione della mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione e quindi tagliate il guanciale, rimuovete la cotenna e poi tagliate a listarelle. Mettete cotenna e guanciale in padella e fate abbrustolire a fiamma media. Poi lavate bene e tagliate una zucchina, asciugatela e poi aggiungetela in padella. ...

