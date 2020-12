Calcio in lutto: è morto a 73 anni Gérard Houllier (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gérard Houllier è morto questa mattina all’età di 73 anni. A riportare la notizia è stata riportata da RMC Sport Gérard Houllier è morto questa mattina all’età di 73 anni. A riportare la notizia è stata riportata da RMC Sport. Il tecnico francese ha legato i suoi successi più grandi al Liverpool, con cui vinse la Coppa UEFA nel 2001, e con il Lione, con cui ha vinto due titoli di Ligue 1. Vinse un titolo di Ligue anche con il PSG nel 1983. Houllier aveva subito un’operazione al cuore circa tre settimane fa e solo ieri era stato dimesso dall’ospedale di Parigi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020)questa mattina all’età di 73. A riportare la notizia è stata riportata da RMC Sportquesta mattina all’età di 73. A riportare la notizia è stata riportata da RMC Sport. Il tecnico francese ha legato i suoi successi più grandi al Liverpool, con cui vinse la Coppa UEFA nel 2001, e con il Lione, con cui ha vinto due titoli di Ligue 1. Vinse un titolo di Ligue anche con il PSG nel 1983.aveva subito un’operazione al cuore circa tre settimane fa e solo ieri era stato dimesso dall’ospedale di Parigi. Leggi sunews24.com

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - MediasetTgcom24 : Calcio in lutto, è morto Paolo Rossi: l'eroe dei Mondiali dell'82 #PaoloRossi - SkyTG24 : Calcio in lutto: è morto Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale '82 - GoalItalia : Gérard Houllier è morto all'età di 73 anni ?? - ILOVEPACALCIO : Calcio in lutto: morto il calciatore sudafricano Modisha - Ilovepalermocalcio -