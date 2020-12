Boxe | Canelo vs Smith | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Si ferma il Messico. Torna sul ring Saul “” Alvarez, a quasi un anno di distanza dall’incontro che lo vide uscire vincitore contro Sergey Kovalev. Ora dovrà vedersela col 30enne britannico Callum, ancora imbattuto su ventisette incontri disputati. Un match da non perdere per nessun motivo al mondo e che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn intorno alle 04:30 ora italiana della notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre. Tutto in una notte in Texas. In palio ci sono il titolo WBA, The Ring e WBC dei supermedi (vacante). SportFace.