Benevento-Lazio, i convocati di Filippo Inzaghi: c’è Insigne (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filippo Inzaghi ha reso noto l’elenco dei convocati del suo Benevento per la sfida contro la Lazio allenata dal fratello Simone. Sono ben ventisei i sanniti a disposizione per il match casalingo contro i biancocelesti, in programma alle ore 20.45 di martedì 15 dicembre al Vigorito, di seguito la lista: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori, Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina, Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Viola, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita, Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Iago Falque. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha reso noto l’elenco deidel suoper la sfida contro laallenata dal fratello Simone. Sono ben ventisei i sanniti a disposizione per il match casalingo contro i biancocelesti, in programma alle ore 20.45 di martedì 15 dicembre al Vigorito, di seguito la lista: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori, Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina, Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Viola, Hetemaj, Masella, Improta, R., Ionita, Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Iago Falque. SportFace.

