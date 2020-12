Atalanta, Percassi: «Real Madrid grande orgoglio. Vogliamo fare bene» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri opporsi al Real Madrid Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri opporsi al Real Madrid. «Il Real Madrid è una squadra fantastica, è la storia del calcio mondiale. Sarà una grande esperienza per noi e siamo felicissimi di poter disputare un altro incontro di livello mondiale. Per noi è un grande orgoglio andare ancora una volta agli ottavi di Champions. Ha permesso alla società di crescere e questo per noi è molto importante. Vogliamo fare bella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Antonio, presidente dell’, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri opporsi alAntonio, presidente dell’, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri opporsi al. «Ilè una squadra fantastica, è la storia del calcio mondiale. Sarà unaesperienza per noi e siamo felicissimi di poter disputare un altro incontro di livello mondiale. Per noi è unandare ancora una volta agli ottavi di Champions. Ha permesso alla società di crescere e questo per noi è molto importante.bella ...

