Un dolce tipico della pasticceria calabrese per il periodo natalizio | ecco cosa vi occorre

(Di domenica 13 dicembre 2020) La ricetta che vi proponiamo questa mattina appartiene alla tradizione, andremo a vedere come si preparano le susumelle, conosciute anche come pitte di San Martino, sono deitti che si preparano nel, molto beli e simbolici anche da regalare, magari con delle belle confezioni regalo. Una pasta di biscotto alla cannella, realizzata senza burro e senza uova ma solo con miele e un po’ di latte. Susumelle – Ingreidenti Ingredienti per 20 biscotti: Farina 00 500 g Zucchero 200 g Cacao amaro in polvere 10 g Cannella in polvere 8 g Miele millefiori 200 g Latte intero 60 g Acqua 45 g Lievito in polvere per dolci 16 g Per la copertura: Cioccolato fondente 200 g Susumelle – Preparazione Per preparare le susumelle iniziate a versare il miele in un pentolino, aggiungete l’acqua e scaldatelo ...